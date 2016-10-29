Теннисисты «УГМК» проиграли во втором туре Лиги чемпионов

29 октября 2016, 16:29 / Спорт

Команда «УГМК» из Верхней Пышмы во втором туре группового этапа Лиги европейских чемпионов по настольному теннису проиграла в гостях французскому клубу «Понтуаз-Сержи» со счётом 1:3.

В трёх поединках игроки «УГМК» вели в счёте после первого сета, но лишь Александру Шибаеву удалось реализовать преимущество и обыграть соперника. Однако и он в четвёртой встрече проиграл всухую.

Протокол 

«Понтуаз-Сержи» (Понтуаз-Сержи, Франция) – «УГМК» (Верхняя Пышма, Россия) – 3:1 Маркуш Фрейташ – Андрей Гачина – 3:1 (9:11, 11:4, 11:9, 12:10). Тристан Флор – Александр Шибаев – 2:3 (3:11, 6:11, 11:9, 11:5, 9:11). Маттиас Карлссон – Григорий Власов – 3:1 (8:11, 11:9, 11:9, 11:6). Маркуш Фрейташ – Александр Шибаев – 3:0 (11:9, 11:6, 11:8).

В другом матче группы «В» шведский «Эслёвс» одержал домашнюю победу над командой «Уния» из польского Гданьска также со счётом 3:1.

После двух туров в группе «В» лидирует «Понтуаз-Сержи», идущий без потерь (4 очка). По три очка у «Эслёва» (соотношение партий 5:4) и «УГМК» (4:5). Замыкает квартет «Уния» с двумя поражениями.

В следующем туре 4 ноября «УГМК» принимает «Эслёвс» а «Уния» и «Понтуаз-Сержи» сыграют в Гданьске.

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