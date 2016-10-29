В Нижнем Тагиле пьяный лихач врезался в машину ДПС

Полицейские Нижнего Тагила привлекли к административной ответственности водителя, который врезался в машину ДПС, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Инцидент произошёл минувшей ночью в Нижнем Тагиле. Один из нарядов ДПС преследовал лихача на ВАЗ-2114 по улице Карла Маркса. Водитель проигнорировал требования инспекторов и попытался скрыться на высокой скорости. Патрульный экипаж на ВАЗ-2110 пришёл на помощь коллегам и остановился на левой полосе попутного движения около дома 1а на улице Циолковского.

Полицейский вышел на дорогу и встал перед патрульным автомобилем. Лихач, увидев впереди сотрудников ДПС, стал уходить в сторону и, пытаясь развернуться, врезался в служебную машину. Инспектор успел отскочить на обочину. В результате аварии обе машины получили повреждения, а водителя полицейского автомобиля и нарушителя доставили в трампункт.

Как отметил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, пассажир и водитель ВАЗ-2114 по внешним признакам находились в состоянии опьянения.

—Личность нарушителя полицейские установили оперативно. Им оказался 28-летний местный житель, ранее 33 раза привлекавшийся к административной ответственности за различные правонарушения, из них 8 – в текущем году. От медицинского освидетельствования лихач отказался. В отношении него составлен протокол по статье 12.26 КоАП Российской Федерации, которая предусматривает наложение штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет, — сообщил Валерий Горелых.

Начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров назначил проверку по факту аварии с участием полицейского автомобиля.