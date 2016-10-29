На ремонт дорог в крупных городах России в 2017 году выделят 30 миллиардов рублей

29 октября 2016, 18:00 / Экономика

В 2017 году на ремонт дорог в крупных городах планируется направить 30 млрд рублей. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов, сообщает РИА Новости.

  Максим Соколов напомнил, что президентская комиссия одобрила проект "Безопасные и качественные дороги". По его словам, объём финансирования увеличен на сумму до 30 млрд рублей, а бюджет направлен в Государственную Думу.

—Я надеюсь, что 15 крупнейших агломераций нашей страны за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, получат как минимум по 1 млрд из федерального бюджета. Многие из них концентрируют даже большие суммы, — сказал Соколов.

Также министр отметил, что ещё порядка 19 агломераций получат дополнительно по 800 млн рублей, чтобы в 2017 году привести трассы в нормальное состояние.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Экономика

28 октября 2016

Строительные «полуфабрикаты»
Сдачу детских садов в разных муниципалитетах срывают одни и те же подрядчики

26 октября 2016

Бродовцам после запуска газопровода раздали обогреватели
В горноуральском селе Бродово, в котором 250 подворий, коммунальная реформа оставила местных жителей без тепла. В селе построили небольшую модульную котельную для соцобъектов, а жилые дома решили перевести на автономное отопление природным газом. Однако на момент выхода номера к газопроводу подключили всего 9 квартир. Остальным пока приходится отапливать жильё печами или электро­обогревателями.

26 октября 2016

МУГИСО объявит «второй первый» аукцион по размещению рекламных конструкций в Екатеринбурге
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) готовится к проведению нового аукциона для отбора компаний, которые смогут устанавливать свои щиты вдоль Новокольцовского тракта. По данным «ОГ», ведомство не намерено подавать заявление в суд, чтобы оспорить решение территориального Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС), которое отменило результаты первого аукциона, проведённого по новым правилам.

26 октября 2016

В Екатеринбурге может закрыться гипермаркет «СтройАрсенал»
В Екатеринбурге в ближайшее время может закрыться гипермаркет «СтройАрсенал», расположенный на улице Альпинистов, 85.

24 октября 2016

До конца 2016 года в России закроют пункты коллективного доступа в Интернет
СОЧИ. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров на заседании Совета по региональной информатизации в Сочи заявил, что из-за нехватки финансирования прекратят работу пункты коллективного доступа в Интернет в городах численностью более 50 тысяч человек.

24 октября 2016

Козицын и Емельянов получили 1 млн рублей за создание музея в Верхней Пымше
Создатели музея военной техники «Боевая слава Урала» гендиректор ООО «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын и директор музея военной техники АО «Уралэлектромедь» Александр Емельянов получили ежегодную премию в области туризма.

24 октября 2016

Объём закупки электроэнергии из России провинцией Хэйлунцзян превысил 20 миллиардов киловатт-часов
С 1 июля 1992 года по октябрь 2016 года объём перетока электро-энергии из России в китайскую провинцию Хэйлунцзян составил 20,097 миллиарда киловатт-часов, сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика».

21 октября 2016

Вместо дорог — «Носорог»
Руководители уральской госкомпании «Корпорация развития» обвиняются в хищении миллиарда рублей

21 октября 2016

Бизнесменов растят, как цыплят
В девяти бизнес-инкубаторах Среднего Урала работает больше 170 предпринимателей.

21 октября 2016

Заводы ЖБИ пострадали от сокращения строек
За год объём строительных работ в Свердловской области упал на 9,8 процента — такие данные приводит Росстат. Эксперты отмечают, что снижение продолжается уже несколько лет и негативным образом сказывается на заводах, выпускающих железобетон и стеновые материалы.

Последние новости
Что было раньше