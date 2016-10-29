На ремонт дорог в крупных городах России в 2017 году выделят 30 миллиардов рублей

В 2017 году на ремонт дорог в крупных городах планируется направить 30 млрд рублей. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов, сообщает РИА Новости.

Максим Соколов напомнил, что президентская комиссия одобрила проект "Безопасные и качественные дороги". По его словам, объём финансирования увеличен на сумму до 30 млрд рублей, а бюджет направлен в Государственную Думу.

—Я надеюсь, что 15 крупнейших агломераций нашей страны за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, получат как минимум по 1 млрд из федерального бюджета. Многие из них концентрируют даже большие суммы, — сказал Соколов.

Также министр отметил, что ещё порядка 19 агломераций получат дополнительно по 800 млн рублей, чтобы в 2017 году привести трассы в нормальное состояние.