"Уралочка" всухую обыграла краснодарское "Динамо"

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Спорт
28 октября 2016
По мнению специалистов, Липницкая может вновь заявить о себе – в парном катании
На прошлой неделе известный в прошлом фигурист, а ныне спортивный тренер Олег Васильев предложил Юлии Липницкой перейти в парное фигурное катание.
28 октября 2016
Директор «Автомобилиста» не понимает, что Разин хотел сказать своим заявлением
Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил в гостевом матче тольяттинской «Ладе» со счётом 1:2. После матча главный тренер «шофёров» Андрей Разин заявил, что у него накопилось много вопросов к руководству.
28 октября 2016
«Второе место – проигрыш»
Сегодня отмечается Всероссийский день художественной гимнастики
28 октября 2016
Свердловский футболист забил больше всех голов в чемпионате страны
60 лет назад (в 1956 году) титул лучшего бомбардира чемпионата СССР по футболу впервые достался свердловчанину — нападающему команды ОДО (Окружной дом офицеров) Василию Бузунову.
27 октября 2016
"Урал" взял двойной реванш у пермяков
Футбольный клуб «Урал» одержал победу над «Амкаром» в рамках 1/8 финала Кубка России в Перми. Основное и дополнительное время победителя не выявило — 1:1. Единственный гол в составе «Урала» забил на 38-й минуте Пабло Фонтанелльо (на снимке). Исход игры был решён в серии послематчевых пенальти, где удачливее оказались футболисты «Урала» — 4:2.
27 октября 2016
Роман Павлюченко: «Чиса меня обломал!»
Футбольный клуб «Урал» одержал очень трудную победу над пермским «Амкаром» в 1/8 финала Кубка России. В Перми побывал и корреспондент «ОГ», который был с командой, как говорится, «от и до».
26 октября 2016
И снова большой бокс
Екатеринбург превращается в центр бокса: в столице Урала всё чаще проводятся боксёрские поединки и ММА-шоу самого высокого уровня. «ОГ» представляет подборку самых ожидаемых поединков, которые вскоре пройдут в столице Урала и которые гурманам бокса пропустить точно нельзя.
26 октября 2016
Анатолий Голышев вызван в сборную России
Нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Анатолий Голышев вызван в сборную России. В составе национальной команды Голышев примет участие в финском этапе Евротура — Кубке Карьяла.
26 октября 2016
«Я хотел принять цианистый калий, но раскусил не ту ампулу...»
Скипидарские спортсмены объяснили «Красной бурде», как в их организм попали запрещённые препараты.
26 октября 2016
«Допинг я всегда заказывал на официальном сайте WADA…»
Объяснения скипидарских спортсменов, как в их организм попали запрещённые препараты.