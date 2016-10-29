"Уралочка" всухую обыграла краснодарское "Динамо"

Волейбольный клуб "Уралочка" одержала победу в четвёртом туре чемпионата России над краснодарским "Динамо".

Екатеринбурженки не отдали соперницам ни одной партии - 3:0. (25:20; 25:15; 25:22).

В следующем туре подопечные Николая Карполя сыграют с лидером чемпионата - казанским "Динамо". Встреча пройдёт в столице Татарстана 7 ноября.