"Темп-СУМЗ-УГМК" прервал трехматчевую безвыигрышную серию

Ревдинский "Темп-СуМЗ-УГМК" выиграл на домашней площадке у "Рязани" со счетом 84:76 (22:23, 22:10, 17:25, 23:18) в матче регулярного чемпионата первого дивизиона мужской баскетбольной Суперлиги.

Самыми результативными в составе ревдинцев стали Максим Поляков (24 очка) и Антон Бревнов (18).

У "Темпа" две победы в пяти матчах, и на данный момент ревдинцы поднялись на восьмое место в турнирной таблице.