"Автомобилист" разгромно уступил "Ак Барсу"

Хоккейный клуб "Автомобилист" завершил выездную серию разгромным поражением от "Ак Барса". Екатеринбуржцы не смогли забросить ни одной шайбы - 0:5 (0:1; 0:2; 0:2).

Это поражение стало вторым подряд, ранее "шофёры" уступили "Ладе" - 1:2.

Подопечные Андрея Разина уходят на небольшой перерыв. Следующий матч "Автомобилист" проведёт дома против "Слована" 8 ноября.