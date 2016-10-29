У "грифонов" первое поражение в регулярном чемпионате

Екатеринбурский баскетбольный клуб "Урал" на домашней площадке проиграл "Самаре" со счетом 68:76 (15:22, 16:20, 18:13, 19:21).

У екатеринбургской команды, ранее одержавшей четыре победы в четырех матчах, это первое поражение в регулчрном чемпионате первого дивизиона мужской баскетбольной суперлиги.

Самыми результативными в составе хозяев стали Максим Ткаченко (16 очков) и Дмитрий Незванкин (13). Дмитрий Дойников сделал "дабл-дабл" (11 очков, 10 подборов).

По итогам сегодняшнего игрового дня лидируют, имея по по пять побед в регулярном чемпионате "Новосибирск" и "Иркут", по четыре - у "Сахалина", "Урала" и "Самары".