Мэрия Екатеринбурга сегодня запускает автобусы к мемориалу жертв политических репрессий

Желающие посетить комплекс жертв политических репрессий сегодня, 30 октября, смогут добраться на автобусах, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

В уральской столице по традиции пройдут мероприятия, приуроченные к скорбной дате. Митинг на 12-м километре Московского тракта у мемориального комплекса жертв политических репрессий состоится в 13:00. На место родственники погибших и участники мероприятия смогут добраться на общественном транспорте.

— В воскресенье автобусы будут ждать всех жителей и гостей города у входа в здание Администрации города Екатеринбурга (проспект Ленина, 24 а). Выезд на место проведения митинга состоится в 12:00, —сообщает пресс-служба мэрии города.

После окончания мероприятия все участники в 14:00 смогут вернуться обратно в город.

Добавим, глава региона Евгений Куйвашев обратился к уральцам по случаю Дня памяти жертв политических репрессий. Губернатор отметил, что эта скорбная дата напоминает о целой эпохе тоталитарного режима, когда миллионы наших соотечественников были осуждены только за то, что осмеливались высказывать собственное, несогласное с официальным, мнение, политические и религиозные убеждения. В Свердловской области сейчас проживает порядка 20 тыс. человек, имеющих статус жертв политических репрессий.