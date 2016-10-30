Члены экипажа МКС благополучно вернулись на Землю

Экипаж транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" сегодня утром, 30 октября, благополучно вернулся на Землю, сообщает Роскомос.

Корабль отстыковался от Международной космической станции (МКС) в 05:35 утра. На борту находились космонавт Роскомоса Анатолий Иванишин, астронавты Такуя Ониши (JAXA) и Кэтлин Рубинс (NASА). Спускаемый аппарат с членами экипажа совершил посадку в казахстанской степи в 08:58 утра. Вернувшиеся на Землю космонавт и астронавты чувствуют себя хорошо.

Продолжительность пребывания в космическом полёте экипажа экспедиции МКС-48/49 составила 115 суток. За это время участники выполнили на МКС программу экспериментов и научно-прикладных исследований, поддерживали работоспособность станции и проводили работы по её дооснащению оборудованием, которое доставляли грузовые корабли.

Как писала "ОГ", космический корабль новой серии "Союз МС" 7 июля успешно стартовал с "Гагаринского старта" космодрома Байконур. В обеспечении старта "Союз МС" были задействованы военные Центрального военного округа. Стыковка корабля с МКС произошла 9 июля.