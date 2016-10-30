Пять человек ранил посетитель ночного клуба в Екатеринбурге. Возбуждено дело

30 октября 2016, 10:03 / Общество

В столице Среднего Урала возбудили уголовное дело по факту стрельбы возле клуба "Подвал". Об этом "Областной газете" сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

 По его словам, инцидент случился утром 29 октября. По предварительным данным, один из посетителей "Подвала" вышел на улицу, где у него на бытовой почве случился конфликт с другими посетителями, после чего молодой человек зашел за угол, достал травматический пистолет, вернулся и начал стрелять по оппонентам.

Валерий Горелых уточнил, что на данный момент известно о пяти пострадавших 1982 – 1994 года рождения, обратившихся в горбольницы № 23, 24 и 36. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части первой статьи 213 УК РФ "хулиганство". Сейчас сыщики устанавливают личность стрелка, а также проводят мероприятия, направленные на его задержание. 

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