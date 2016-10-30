Свердловский Россельхознадзор изъял у нелегальных продавцов больше 20 килограммов продукции

Специалисты регионального управления Россельхознадзора во время рейда в Богдановиче нашли и изъяли сомнительную продукцию животного происхождения.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской области, сотрудники 27 октября проверили в городе места нелегальной торговли и ярмарки выходного дня. В ходе рейда специалисты сняли с реализации 20 килограммов говядины, 5 килограммов творога, 1 килограмм молока и 500 граммов сметаны. Также было составлено два протокола об административном правонарушении.

Основные нарушения касались продажи говядины подворного убоя и молока без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, клеймения и ветеринарных сопроводительных документов.

Добавим, нелегальная торговля также подпадает под статью Кодекса об административных правонарушениях 14.1 "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)". За несанкционированную торговлю жителям грозит штраф в размере от 500 до 2 тыс. рублей (по части 1 статьи 14.1 КоАП).