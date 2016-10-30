Уральские спасатели рассказали как подготовиться к зимней дороге

30 октября 2016, 11:02 / Общество

Свердловские спасатели в связи с похолоданием и снегопадами составили рекомендации для водителей о том, как собраться перед дальней зимней дорогой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Специалисты советуют автомобилистам для начала посмотреть метеосводки. При неблагоприятном прогнозе (метель, сильный снег) по возможности необходимо отметить поездку. Не лишим будет изучить местность и посмотреть, где находятся кафе и населённые пункты.

Водителю с собой рекомендуется захватить:

  • Комплект очень тёплой одежды и обуви
  • Спальный мешок или одеяла, едва, вода
  • Буксировочный трос, пусковые провода, фонарик, лопата
  • Запасная канистра с топливом, туристическая грелка
  • Заряженный сотовый телефон, по которому можно связаться с экстренными службами по номерам "101" или "112".

Спасатели просят водителей не оставаться равнодушными, если кому-то на зимней дороге нужна помощь.

Добавим, по прогнозу синоптиков на Среднем Урале в последние дни октября ожидается снег, а днём температура опустится до -5 градусов по Цельсию.

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