Уральские спасатели рассказали как подготовиться к зимней дороге
30 октября 2016, 11:02 / Общество
Свердловские спасатели в связи с похолоданием и снегопадами составили рекомендации для водителей о том, как собраться перед дальней зимней дорогой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Специалисты советуют автомобилистам для начала посмотреть метеосводки. При неблагоприятном прогнозе (метель, сильный снег) по возможности необходимо отметить поездку. Не лишим будет изучить местность и посмотреть, где находятся кафе и населённые пункты.
Водителю с собой рекомендуется захватить:
- Комплект очень тёплой одежды и обуви
- Спальный мешок или одеяла, едва, вода
- Буксировочный трос, пусковые провода, фонарик, лопата
- Запасная канистра с топливом, туристическая грелка
- Заряженный сотовый телефон, по которому можно связаться с экстренными службами по номерам "101" или "112".
Спасатели просят водителей не оставаться равнодушными, если кому-то на зимней дороге нужна помощь.
Добавим, по прогнозу синоптиков на Среднем Урале в последние дни октября ожидается снег, а днём температура опустится до -5 градусов по Цельсию.