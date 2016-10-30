Рабочие до конца ноября перекрывают движение по одной из улиц на Эльмаше

Строители во вторник, 1 ноября, почти на месяц закроют движение транспорта по улице Каширской на Эльмаше, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Рабочие компании ООО "Формула развития территорий" перекроют дорогу от центрального теплового пункта, расположенного на улице Старых Большевиков, 52 б, до переулка Цветочного с 1 до 28 ноября. Ограничения связаны с прокладкой тепловой сети к строящемуся объекту по Цветочному и Малому переулкам.

Водители смогут объехать проблемный участок дороги по улицам Фрезеровщиков, Старых Большевиков, Войкова и Шефской.

Карта: 2Gis