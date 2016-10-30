Более 420 юных спотсменов заявились на первенство УрФО по шахматам в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 29 октября стартовало детско-юношеское первенство УрФО-2016 по шахматам. Как сообщает федерация шахмат Свердловской области, в турнире принимают участие более 420 спортсменов возрастных категорий до 11 и 13 лет, до 15, 17 и 19 лет.

Чемпионат проходит в Доме культуры Уральского государственного экономического университета. Члены оргкомитета для подготовки к турниру собрали более 200 столов и досок с наборами фигур и часов, 400 стульев. На первенство съехались юные спортсмены из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округов.

Участникам предстоит определить сильнейшего по своим возрастам в игре в классические шахматы, а в последний день турнира — блиц. Первенство завершится 9 ноября.

Фото: федерация шахмат Свердловской области