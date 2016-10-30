Коммунальщики вывезли с улиц Екатеринбурга более 200 тонн снега

После обильного снегопада коммунальщики вывезли с улиц уральской столицы в ночь на воскресенье, 30 октября, 218 тонн снега и 40 тонн грязи, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

В уборке города было задействовано 155 единиц специальной техники и 165 дорожных рабочих. Работники для ликвидации наледи на дорогах и тротуарах использовали 112 тонн противогололёдного материала и 18,3 тонны щебня. На улицах уральской столицы сегодня весь день будут работать 558 дорожных рабочих и 139 единиц техники.

При этом муниципальные службы готовы привлечь на борьбу со стихией дополнительные силы. В начале ноября в Екатеринбурге выпадет 11 миллиметров осадков, что составляет 58% от месячной нормы.

Фото: vk.com/ekabyte66