Фирма из Челябинска проведёт капремонт бывших Оровайских казарм в Екатеринбурге

Компания из Челябинска ООО "Скиф-Инвест" проведёт реконструкцию комплекса зданий Оровайских казарм в Екатеринбурге. В самом объекте культурного наследия разместится военная прокуратура Центрального военного округа.

Как сообщается на сайте госзакупок, 24 октября организатор торгов Акционерное общество "Главное управление обустройства войск" (АО ("ГУОВ") разместил заказ на реставрацию объекта — здания литера Г по адресу город Екатеринбург, улица Луначарского, 215. В техническом задании приводится описание объекта:

"Комплекс зданий бывших Оровайских казарм, где зародился Первый уральский стрелковый полк. Северная казарма» 1918 г. Объект представляет собой прямоугольное в плане каре корпусов с восточным проездом. Он состоит из трёх кирпичных объёмов: парадного западного и двух вспомогательных восточных. Здание двухэтажное, год постройки 1870 г."

Предполагается, что в отреставрированном здании будут служить 99 сотрудников военной прокуратуры. Для надзорного ведомства предусмотрен отдельный отсек здания. Спортивные залы должны иметь отдельный вход с гардеробной и эвакуационным выходом со второго этажа. На первом этаже предусматрено шесть эвакуационных выходов.

Максимальная цена договора составила 29 млн. 243 тыс. 51,23 рубля. Точные сроки проведения работ по реставрации Оровайских казарм не указаны. Спустя три дня после размещения заявки заказчик определил победителя аукциона и заключил с ним контракт. Им стала организация из Челябинска ООО "Скиф-Инвест", которая предложила 26 млн. 318 тыс. 750 рублей.

Кроме того, АО "ГУОВ" разместило заказ на охрану комплекса бывших Оровайских казарм. Максимальная цена контракта составляет 743 400 рублей.

Напомним, в январе 2015 года началась реконструкция комплекса зданий бывших Оровайских казарм. Работы были приостановлены из-за отсутствия разрешения Мингосимущества. В феврале Министерство обороны получило необходимые документы на капремонт объекта.