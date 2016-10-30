"Урал" дома уступил грозненскому "Тереку"

Футбольный клуб "Урал" потерпел очередное поражение в премьер-лиге. В Екатеринбурге "шмели" уступили "Тереку" - 1:4.

Подопечные Вадима Скрипченко открыли счёт на 11-ой минуте: Георгий Чантурия заработал пенальти и сам его реализовал. Грозненцы сравняли счёт в концовке первой половины игры: Дмитрий Арапов неудачно вынес мяч, который от ноги Бекима Балая влетел в сетку ворот.

Во втором тайме "Терек" доминировал на поле и смог забить дважды: отличился Балай и Доминик Динга, отправивший мяч в свои ворота, а на последней минуте отличился Мбенгуе. Как итог - 4:1 в пользу команды из Грозного.

Следующий матч "Урал" проведёт на выезде. 5 ноября "шмели" сыграют в Самаре против "Крыльев Советов".