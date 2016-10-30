"Урал" дома уступил грозненскому "Тереку"

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Спорт
34 минуты назад
В Екатеринбурге стартовал Кубок мира по латиноамериканским танцам
В Екатеринбурге сегодня днём, 30 октября, стартовал Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов Всемирной Федерации танцевального спорта (PD WDSF) VII Ural Dance Cup 2016.
28 октября 2016
По мнению специалистов, Липницкая может вновь заявить о себе – в парном катании
На прошлой неделе известный в прошлом фигурист, а ныне спортивный тренер Олег Васильев предложил Юлии Липницкой перейти в парное фигурное катание.
28 октября 2016
Директор «Автомобилиста» не понимает, что Разин хотел сказать своим заявлением
Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил в гостевом матче тольяттинской «Ладе» со счётом 1:2. После матча главный тренер «шофёров» Андрей Разин заявил, что у него накопилось много вопросов к руководству.
28 октября 2016
«Второе место – проигрыш»
Сегодня отмечается Всероссийский день художественной гимнастики
28 октября 2016
Свердловский футболист забил больше всех голов в чемпионате страны
60 лет назад (в 1956 году) титул лучшего бомбардира чемпионата СССР по футболу впервые достался свердловчанину — нападающему команды ОДО (Окружной дом офицеров) Василию Бузунову.
27 октября 2016
"Урал" взял двойной реванш у пермяков
Футбольный клуб «Урал» одержал победу над «Амкаром» в рамках 1/8 финала Кубка России в Перми. Основное и дополнительное время победителя не выявило — 1:1. Единственный гол в составе «Урала» забил на 38-й минуте Пабло Фонтанелльо (на снимке). Исход игры был решён в серии послематчевых пенальти, где удачливее оказались футболисты «Урала» — 4:2.
27 октября 2016
Роман Павлюченко: «Чиса меня обломал!»
Футбольный клуб «Урал» одержал очень трудную победу над пермским «Амкаром» в 1/8 финала Кубка России. В Перми побывал и корреспондент «ОГ», который был с командой, как говорится, «от и до».
26 октября 2016
И снова большой бокс
Екатеринбург превращается в центр бокса: в столице Урала всё чаще проводятся боксёрские поединки и ММА-шоу самого высокого уровня. «ОГ» представляет подборку самых ожидаемых поединков, которые вскоре пройдут в столице Урала и которые гурманам бокса пропустить точно нельзя.
26 октября 2016
Анатолий Голышев вызван в сборную России
Нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Анатолий Голышев вызван в сборную России. В составе национальной команды Голышев примет участие в финском этапе Евротура — Кубке Карьяла.
26 октября 2016
«Я хотел принять цианистый калий, но раскусил не ту ампулу...»
Скипидарские спортсмены объяснили «Красной бурде», как в их организм попали запрещённые препараты.