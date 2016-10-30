В Нижнем Тагиле "ГАЗель" сбила мужчин, толкавших заглохший ВАЗ

30 октября 2016, 16:01 / Общество

Водитель "ГАЗели" минувшим вечером, 29 октября, сбил двух мужчин в Нижнем Тагиле, сообщает портал "Все новости".

Авария произошла в 21:15 напротив Ледового дворца. Водитель микроавтобуса двигался по Ленинградскому проспекту и около дома №24 сбил двух мужчин, которые толкали заглохший ВАЗ-2110. В результате аварии на месте погиб 57-летний пешеход, а второго пострадавшего с травмами различной степени тяжести медики доставили в центральную городскую больницу №1.

После ДТП 32-летний водитель "ГАЗели" пояснил, что отвлёкся и слишком поздно заметил людей. Мужчина вывернул влево, но не успел избежать столкновения.

Фото: отделени пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

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