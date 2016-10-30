Уральцы почтили память жертв политических репрессий

Десятки жителей уральской столицы, Свердловской области и близлежащих регионов сегодня, 30 октября, почтили память жертв политических репрессий, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Траурный митинг прошёл на 12-м километре Ново-Московского тракта, где расположен комплекс памяти жертв политических репрессий. В мероприятии приняли участие власти города, родные и знакомые павших, дети, студенты и пенсионеры.

Выступая на митинге, глава Екатеринбурга — председатель гордумы Евгений Ройзман отметил, что на фронте погибли 21 тыс. 397 человек, а с 1937 по 1938 год на 12-м километре было расстреляно 20 тыс. 787 граждан.

— В последнее время мы видим в мире плохую тенденцию героизации и легитимизации зла и тиранов. Это очень опасно, ведь если мы оправдаем тиранов прошлого, то развяжем руки тиранам будущего, — сказал Ройзман.

Участники митинга рассказывали о своих родных, похороненных на мемориале. Так, Анна Степанова поведала про своего двоюродного деда, которого раскулачили в 1931 году как вредителя и расстреляли.

Добавим, комплекс жертв политических репрессий был создан на месте массовых захоронений жителей Томской, Пермской и Свердловской областей, расстрелянных в 1937-1938 годах. В 1992 году эта территория площадью в 75 гектаров была объявлена мемориальным комплексом. На памятных досках выложены имена 18 тыс. 475 человек, расстрелянных в Свердловске. По уточнённым данным, здесь похоронены почти 21 тыс. человек.