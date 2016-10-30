"Локомотив-Изумруд" отомстил грозненцам за "шмелей"

Екатеринбургский мужской волейбольный клуб "Локомотив-Изумруд" и во втором матче четвертого тура уверенно обыграл замыкающий турнмрную таблицу высшей лиги "А" "Грозный" - 3:0 (25:14, 25:13, 28:26).

Накануне уральцы также обыграли южан в трёх партиях, а сегодня же в Екатеринбурге состоялся ещё один матч с участием команды из Грозного - "Терек" разгромил екатеринбургский "Урал" со счётом 4:1.

"Локомотив-Изумруд" набрал 18 очков и на данный момент вместе с барнаульским "Университетом" возглавляет турнирную таблицу в высшей лиге "А". Но обойти их ещё может сегодня "Ярославич"