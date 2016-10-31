На Среднем Урале увеличены тарифы на амбулаторную помощь

Комиссия по разработке Территориальной программы ОМС приняла решение увеличить тарифы на амбулаторную помощь в Свердловской области с 201 до 245 рублей.

Как пояснили в пресс-службе Территориального фонда ОМС Свердловской области, речь идёт о так называемом "подушевом нормативе финансирования" (деньгах, которые поликлиника получает за одного прикреплённого гражданина вне зависимости от того, обращается ли он за медицинской помощью).

— Повышение тарифов стало возможным, благодаря дополнительному трансферту, полученному из регионального бюджета: это 341 миллион рублей, — рассказал директор ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин, — До конца года мы должны довести все полученные деньги до лечебной сети.

Финансовые средства, рассчитанные по новым тарифам, в уральские поликлиники поступят уже по итогам октября. Особенно ощутимо это скажется на детских медучреждениях. Они до конца года дополнительно получат более 71 млн рублей.