В Екатеринбурге на Московской улице прорвало трубу

Сегодня в 5:40 в центре Екатеринбурга, на улице Московская, 1 прорвало трубу. Специалисты Водоканала оперативно выехали на место аварии для обследования поврежденного водовода, сообщили "ОГ" в пресс-службе Водоканала.

Вода разлилась по проезжей части дороги и перемешалась со снегом, препятствуя движению автотранспорта по улицам Московская, Шейнкмана, Пестеревскому переулку.

- Причиной послужило повреждение водовода диаметром тысяча миллиметров на улице Московская, 1. Бригада Водоканала оперативно выехала на место аварии. У жителей соседних домов отключение воды не производилось. Днём на месте пройдут аварийно-раскопочные работы, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Водоканала.

Видео: Е1