Губернатор поздравил сотрудников службы судебных приставов
1 ноября 2016, 08:21 / Общество
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил сотрудников и ветеранов службы судебных приставом с профессиональным праздником, отмечаемым 1 ноября.
За январь-сентябрь 2016 года благодаря работе коллектива Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области в бюджет перечислено около 4 млрд рублей, что на 65% больше аналогичного результата прошлого года. Кроме того, за девять месяцев нынешнего года судебные приставы исполнили 9677 производств о взыскании задолженности по зарплате. В результате уральцам вернули долги по заработной плате на 230 млн рублей.
— Благодарю вас за высокий профессионализм, ответственную и добросовестную работу на благо России и Свердловской области, — обратился к представителям службы судебных приставов Евгений Куйвашев.
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