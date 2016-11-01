Губернатор поздравил сотрудников службы судебных приставов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил сотрудников и ветеранов службы судебных приставом с профессиональным праздником, отмечаемым 1 ноября.

За январь-сентябрь 2016 года благодаря работе коллектива Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области в бюджет перечислено около 4 млрд рублей, что на 65% больше аналогичного результата прошлого года. Кроме того, за девять месяцев нынешнего года судебные приставы исполнили 9677 производств о взыскании задолженности по зарплате. В результате уральцам вернули долги по заработной плате на 230 млн рублей.