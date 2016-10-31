Россия вспоминает жертв теракта над Синайским полуостровом

31 октября 2016, 10:29 / Политика

Ровно год назад над Синайским полуостровом террористами был уничтожен российский авиалайнер А-321 авиакомпании "Когалымавиа" (MetroJet), перевозивший пассажиров по маршруту Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург. В результате теракта погибли все 224 человека, находившихся на борту воздушного судна, в том числе семь членов экипажа.

Напомним, лайнер, на борту которого находились в основном возвращавшиеся с отдыха российские туристы, вылетел в 6:40 (по московскому времени) 31 октября 2015 года, а уже через 23 минуты пропал с экранов радаров. Через некоторое время в результате поисковой операции были найдены обломки "аэробуса".

Позже было установлено, что самолёт, находившийся на высоте порядка 9,5 км неожиданно произвёл снижение до 1,5 км, а затем упал. Машина была технически исправна.

Спустя три недели глава ФСБ РФ Александр Бортников на совещании в Кремле об итогах расследования причин крушения российского самолета официально заявил, экспертами на обломках самолёта и личных вещах пассажиров были выявлены следы взрывчатого вещества - это позволило квалифицировать катастрофу как теракт. Небольшое взрывное устройство было закреплено в багажном отсеке: подрыв привёл к отрыву хвоста лайнера и переходу его в неуправляемое пикетирование. Место расположения бомбы позволили предполагать причастность к случившемуся технического персонала аэропорта.

Между тем, ещё до того, как было официально объявлено о выводах экспертов, Россия запретила все регулярные, транзитные и чартерные пассажирские рейсы в Египет. Вывоз туристов был произведён из соображений безопасности по регулярному и нерегулярному расписанию, с собой разрешалось брать только самое необходимое, багаж доставлялся специально организованными грузовыми рейсами, в том числе и с использованием самолётов военно-транспортной авиации.

Отметим, потеря Египтом такой важной статьи доходов, как российские туристы, вынудило страну полностью пересмотреть концепцию авиационной безопасности. Уже сейчас совместные комиссии воздушных ведомств двух стран решают вопрос о возобновлении рейсов из России в Египет. Предполагается, что в случае возобновления полётов российским самолётам будет уделяться особо пристальное внимание со стороны служб безопасности. Несколько дней назад глава российского минтранса Максим Соколов сообщил журналистам, что осталось решить единичные вопросы в трёх египетских аэропортах:Каире, Шарм-эш-Шейхе и Хургаде, в частности вопрос автоматической системы биометрического контроля прохода персонала в чистую зону. Если вопрос будет решён, то россияне смогут снова посещать египетские курорты.

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