В Екатеринбурге открывается космический музей

31 октября 2016, 10:36

31 октября в 17:00 в АО "НПО автоматики" (ул. Мамина-Сибиряка, 145)состоится торжественное открытие первого на Среднем Урале музея космонавтики и ракетно-космической техники. Ожидается, что в церемонии открытия музея примет участие врио председателя правительства Свердловской области Алексей Орлов.

Выставочная экспозиция будет включать в себя роботов для научных исследований, "пушку Гаусса" с системой автоматического наведения, квадрокоптер на дистанционном управлении, беспилотные летательные аппараты типа "Крыло". Изюминкой и главной гордостью музея станет пульт управления стартом космической ракеты "Союз-2" с космодромов Байконур, Плесецк, Куру, Восточный. Специальная темная комната с 3D-эффектом позволит детям и взрослым стать операторами запуска, узнать все этапы подготовки к старту корабля, увидеть работу автоматики, а также взглянуть на ракету с разных ракурсов. После старта космического корабля, зрители увидят процесс разделения ракеты-носителя и выводимых на орбиту агрегатов. В мультимедийном проекте использованы реальные звуковые эффекты, записанные на космодроме.

Особое место в экспозиции занимает действующий макет космодрома Куру во Французской Гвиане с движущимся элементами. Макет позволит с высоты птичьего полета осмотреть космодром, увидеть процессы предстартовой подготовки. Кроме того, часть экспозиции посвящена созданию систем управления ракетных комплексов для нового класса крейсеров – основная тематика разработок предприятия в 50-90-е гг. XX века. Она представлена образцами бортовых вычислителей, макетами подводных лодок.

Посетители музея смогут познакомиться с наработками инженеров НПОА, применяемые в советских, российских и международных космических программах: от пуска первого искусственного спутника Земли до старта космической ракеты Союз-СТ с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Музейное помещение размещено за пределами проходной секретного научно-производственного объединения. Попасть в него смогут все желающие.

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