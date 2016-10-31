Из-за метеоусловий в Кольцово отменены два рейса

Вылет самолета авиакомпании Turkish Airlines, следующего маршрутом из Екатеринбурга в Прагу, утром 31 октября был отменен.

Пассажирам сообщили, что из-за тумана рейс, который стоял в расписании на 08.25, будет перенесен на 18.00. Авиакомпания разместила людей в гостинице "Лайнер", которая находится неподалеку от аэропорта Кольцово, где они были обеспечены питанием.

Пользователи социальных сетей утверждают, что к точности следования расписанию со стороны авиакомпании Turkish Airlines есть претензии. "Есть люди, которые летят в Нью-Йорк и застревают в Стамбуле на 3 дня. Зато в Стамбуле в отель уровня пять звёзд селят", ­ пишут в Facebook уральцы.

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, остальные утренние рейсы состоялись вовремя. По состоянию на текущее время известно об отмене еще одного перелета из Худжанда в Екатеринбург, который должен был приземлиться в аэропорту Кольцово в 13.00. Из-за метеоусловий задержится самолет AzurAir, который уже вылетел из Нячанга и ожидался в Екатеринбурге в 11.40.