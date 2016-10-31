Екатеринбургские медведи въехали в новые квартиры

В Екатеринбургском зоопарке завершён ремонт вольеров для медведей. Теперь, как сообщает пресс-служба зоопарка, медведи встретят холода в теплых и уютных берлогах, в которых сотрудники для большего комфорта постелили лапник и солому.

- Были отремонтированы бассейны, залит новый пол в вольерах и берлогах, сделана гидроизоляция и обновлены элементы обогащения среды, - рассказали в зоопарке. - В новых вольерах постарались продумать всё - и удобство поддержания чистоты, и развлечения для питомцев, и красивый внешний вид. Все вольеры оформлены объёмными декоративными элементами из печатного бетона и настоящими деревьями. Красочные пейзажи внутри вольер имитируют естественную среду обитания медведей.

Отметим, в связи с ремонтом вольеров практически весь октябрь посетители зоопарка не видели бурых, белокоготных и гималайских медведей.

Фото: Екатеринбургский зоопарк