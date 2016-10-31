В Екатеринбурге стартовал Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech-2016

В Екатеринбурге начался Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech-2016: церемония его открытия состоялось на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".

Как сообщает департамент информполитики губернатора, на Среднем Урале это состязание молодых профессионалов проходит в третий раз. В нынешнем году около 300 рабочих будут соревноваться по 27 номинациям.

По мнению врио председателя правительства Свердловской области Алексея Орлова, за прошедшие годы чемпионат нашёл свой неповторимый формат, когда возникает конкуренция и здоровый азарт.

В рамках нынешнего чемпионата запланирована насыщенная деловая программа. Ожидается, что в ней примут участие российский вице-премьер Ольга Голодец, Министр образования и науки РФ Ольга Васильева и помощник Президента РФ Андрей Белоусов.

Фото: Александр Исаков