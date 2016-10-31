С начала года россиян оштрафовали на 93 миллиона рублей за нарушение антитабачного законодательства

За январь-сентябрь россиян оштрафовали более чем на 93 млн рублей за нарушение правил продажи табака и курение в неположенном месте. Такую статистику приводит Роспотребнадзор в сообщении "О результатах надзора за соблюдением антитабачного законодательства за 9 месяцев 2016 года".

За 9 месяцев должностными лицами Роспотребнадзора привлечено к административной ответственности 9,5 тысячи граждан. Основными причинами явились курение в неположенном месте и нарушение правил продажи табака.

Штраф получили 4 тысячи граждан, 2,7 тысячи работников организаций-продавцов табачной продукции, около 1,3 тысячи индивидуальных предпринимателей и более 1,4 тысячи юридических лиц.

Роспотребнадзор напоминает, в мире ежегодно умирают 6 млн людей от употребления табака. Среди них 600 тысяч - пассивных курильщиков. По данным ВОЗ, 90% смертей происходят от рака лёгких, 75% - от хронического бронхита и 25% - от ишемической болезни сердца, обусловленой курением.