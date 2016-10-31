Комментатор матча "Урал"-"Терек": "Это был настоящий футбольный спектакль"

Известный футбольный комментатор Тимур Журавель, работавший на матче "Урал" - "Терек", назвал происходящее на поле "футбольным спектаклем". Уже после игры Журавель пояснил, что имел в виду.

- Впечатление от встречи "Урал" - "Терек" грустное, - рассказал Журавель "Спорт Экспрессу". - Во втором тайме "Урал" не хотел играть в футбол - это факт. Почему? Возможно, у них закончились силы или они расстроились из-за ошибки вратаря. Мне было стыдно за то, что я видел в исполнении команды Скрипченко. Почему получился автогол и вообще такой второй тайм - могу только предположить, что у старых грехов длинные тени. Мне редко приходилось видеть матчи, когда команда выглядела столь контрастно во втором тайме по сравнению с первым.

Отметим, что после этого высказывания грозненский клуб заявил, что направит письмо в субхолдинг "Матч" с просьбой отстранить Журавеля от комментаторской деятельности. Гендиректор команды Ахмед Айдамиров предложил комментатору отправиться в прокуратуру, если у него есть основания говорить, что встреча была договорной.