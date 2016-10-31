Регистрационные подразделения ГИБДД не будут работать 4 ноября

В предстоящие выходные и праздничные дни регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД по Свердловской области будут отдыхать только в День народного единства - 4 ноября. Все остальные дни расписание работы будет обычным - с 8:00 до 18:00.

- Во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях на территории Среднего Урала 4 ноября текущего года приём граждан по вопросам регистрации транспортных средств, замене и выдаче водительских удостоверений, а также по приёму экзаменов осуществляться не будет, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области. - Работа подразделений возобновится с 5 ноября.

Кроме того, запланировать посещение указанных подразделений можно, воспользовавшись Единым порталом государственных услуг www. gosuslugi.ru . Здесь же можно заполнить и распечатать все бланки документов, необходимые для получения госуслуг по линии ГИБДД.