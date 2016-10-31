Умер народный артист СССР Владимир Зельдин

Популярный актер Владимир Зельдин скончался в возрасте 101 года, сообщили в понедельник, 31 октября, федеральные СМИ со ссылкой на супругу артиста и НИИ Скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Три недели назад Зельдин был госпитализирован, а 29 октября в крайне нестабильном состоянии переведён в НИИ Склифософского. Зельдин был старейшим в мире из действующих актёров театра и кино, продолжавшим играть на сцене после 100 лет, и был ведущим актёром Центрального академического театра Российской Армии. Он также известен зрителям по многим фильмам, среди которых "Свинарка и пастух", "Карнавальная ночь", "Дядя Ваня", "31 июня", "Дуэнья", "Десять негритят" и ряду других картин.

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