С улиц Екатеринбурга вывезли 1,3 тысячи тонн снега за ночь

В ночь на понедельник с улиц Екатеринбурга коммунальщики вывезли 1 тысячу 301 тонну снега. Всего за выходные на полигоны отправили 1 тысячу 816 тонн осадков, сообщает пресс-служба мэрии города.

В ночь с воскресения на понедельник улицы Екатеринбурга убирали 183 дорожных рабочих и 199 машин, оборудованных специальной техникой.

Согласно прогнозам синоптиков, ближайшей ночью ожидается снегопад. Коммунальные службы сосредоточатся на патрульной снегоочистке на маршрутах автобусов и троллейбусов и основных дорожных артериях уральской столицы.

Администрация Екатеринбурга в связи с погодными условиями убедительно просит водителей завтра не оставлять свой транспорт на проезжей части и не пользоваться им без необходимости.

Фото: социальные сети