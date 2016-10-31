В Екатеринбурге ремонт улицы Библиотечной продлится до 15 ноября

Работники ООО "СК "Капитал" продлили ремонт улицы Библиотечной от Гагарина до Мира. Участок дороги останется перекрыт для автотранспорта до 15 ноября, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Строители работают над созданием канализации, водопровода и тепловой сети на участке улицы Библиотечной с 1 августа. Первоначально планировалось завершить ремонт до 30 октября, но в связи с погодными условиями работы продлили ещё на полмесяца.

Напомним, ООО "СК "Капитал" обязалось восстановить элементы нарушенного благоустройства по окончании земляных работ.