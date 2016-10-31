Хоккейный клуб "Автомобилист" расстался с главным тренером Андреем Разиным, сообщает пресс-служба екатеринбургской команды.

"В связи с неудовлетворительными спортивными результатами первой части регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги наш клуб расстался с главным тренером Андреем Разиным и его тренерским штабом. Новый главный тренер команды "Автомобилист" будет назначен 1 ноября, - говорится в официальном комментарии клуба.