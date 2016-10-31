Екатеринбуржца, устроившего уличную погоню, наградили в ГИБДД

31 октября 2016, 13:22 / Общество

Свердловские полицейские поощрили екатеринбургского автомобилиста, который сумел задержать пенсионера-водителя, сбившего переходившего улицу ребёнка. 33-летнему сознательному гражданину вручил благодарственное письмо и памятный подарок начальник свердловской ГИБДД.

- Сегодня на оперативное совещание в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области был приглашён 33-летний Денис - водитель, который задержал водителя, совершившего наезд на 8-летнего ребенка, - сообщили в отделе пропаганды ОблГАИ. - Начальник региональной Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Дёмин поблагодарил молодого мужчину, добавив при этом, что хотелось бы, чтобы таких сознательных, неравнодушных к чужой беде и ответственных граждан в обществе было больше.   

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Напомним, инцидент с наездом на пешехода-ребёнка произошёл 19 октября. Около 13:00 на перекрёстке улиц Фрунзе и Белинского водитель автомашины Suzuki Grand Vitara совершил при повороте наезд не переходившего улицу ребёнка. В результате ДТП 8-летний мальчик получил травмы в виде гематомы лица и ушиба коленного сустава. Между тем допустивший наезд водитель даже не остановился и попытался уехать с места происшествия. Увидев это, свидетель - 33-летний водитель Infinity самостоятельно начал преследование нарушителя. Тот продолжал удаляться, несмотря на подаваемые ему световые и звуковые сигналы. В результате, чтобы Suzuki остановилась, преследователю буквально пришлось блокировать дальнейший проезд нарушителя своей машиной. 

По информации ГИБДД, сейчас за оставление места ДТП 67-летний гражданин уже лишён права управления транспортными средствами. По факту ДТП сейчас проводится дознание, по результатам которого водитель, совершивший наезд, понесёт ответственность.

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