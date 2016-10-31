В Тюмени открылось туристическое представительство Среднего Урала

В Тюмени открылся туристско-информационный центр Среднего Урала.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, такое представительство нашего региона создано по инициативе Центра развития туризма Свердловской области при поддержке регионального министерства инвестиций и развития.

В новом туристско-информационном центре тюменцы смогут получить максимум информации об инфраструктуре для путешественников, созданной на Среднем Урале. В частности, им расскажут о достопримечательностях нашего региона, турах, организуемых по Свердловской области, мероприятиях событийного туризма и возможных маршрутах для самостоятельных поездок.

Напомним, по поручению губернатора Евгения Куйвашева сейчас разрабатывается новый маршрут, включающий Тобольск, Тюмень, Екатеринбург и Верхотурье.