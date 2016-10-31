В Центре дополнительного профессионального образования продемонстрируют пробный экзамен

1 ноября в 9:30 в Центре дополнительного профессионального образования ПАО "МЗИК" (проспект Космонавтов, 18) начнется первый пробный экзамен для операторов станков с ЧПУ. В роли испытуемых выступят рабочие завода Калинина, а заключение будет давать независимая квалификационная комиссия - представители предприятия-работодателя (ПАО "МЗИК"), специалисты среднего профессионального (Уральский политехнический колледж) и высшего образования (УрФУ), а также частного машиностроительного бизнеса (ООО "Униматик").

В рамках мероприятия о новой системе профессиональной оценки рабочих расскажут эксперты: заместитель исполнительного директора Союза машиностроителей России Ольга Ополонская; и.о. руководителя Департамента специальных проектов Союзмаша Андрей Мулин; заведующий кафедрой "Металлорежущие станки и инструменты" УрФУ Сергей Кугаевский; директор Межотраслевого центра развития квалификация УрФУ Валентина Федотова; руководитель ЦОК ПАО "МЗИК" Татьяна Шестакова.

Отметим, на Урале открывается первый Центр оценки квалификации по рабочим специальностям, он будет работать на базе Машиностроительного завода имени М.И. Калинина. Потребность в новой системе оценки профессиональной квалификации возникла после того, как 1 июля этого года в силу вступил федеральный закон о профессиональных стандартах (№ 122-ФЗ). Соответствие этим стандартам стало одним из условий для приема на работу. Центры оценки квалификации (ЦОКи), которые будут проводить независимую объективную оценку рабочих установленному стандарту, согласно решению Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, постепенно создаются в различных регионах страны. Профессия "Оператор станков с ЧПУ" является одной из самых востребованных на предприятиях Уральского региона, поэтому ЦОК, созданный на базе ПАО "МЗИК", будет проводить оценку прежде всего в этой профессиональной области, а в дальнейшем - и по другим рабочим специальностям, востребованным в машиностроении.