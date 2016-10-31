Лучшие парикмахеры и косметологи России работают в Екатеринбурге

Команда из Екатеринбурга восьмой раз заняла 1-е место в общем зачёте на XXII чемпионате России по парикмахерскому искусству и декоративной косметике, сообщает пресс-служба администрации города.

Екатеринбургские мастера по парикмахерскому искусству и декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей стали восьмикратными победителями чемпионата России.

В этом году в Москве своё видение современной моды специалисты представили в 33 номинациях. В состав уральской делегации вошли более 80 человек: 37 мастеров сферы индустрии красоты, их модели и болельщики.

С 17 по 19 ноября в Екатеринбурге пройдёт XVI открытый чемпионат города - полуфинал чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру.

Фото: мэрия Екатеринбурга