Андрей Разин заявил "ОГ", что рад своему увольнению

Андрей Разин был уволен с поста главного тренера "Автомобилиста".

В нынешнем сезоне "шофёры" идут за пределами зоны плей-офф, и именно в связи с "неудовлетворительными спортивными результатами первой части регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги" руководство клуба приняло решение расстаться с Разиным и его тренерским штабом.

Сам наставник в разговоре с "ОГ" был немногословен.

- Я не хочу никак комментировать своё увольнение. Единственное, что я могу сказать - я рад этому. И да, для меня это было ожидаемо, - сказал Разин "ОГ".

Имя нового главного тренера "Автомобилиста" станет известно 1 ноября.

Напомним, в субботу "Автомобилист" разгромно уступил "Ак барсу" - со счётом 0:5.

Вместе с Разиным (крайний справа) уйдут все его помощники. Фото: Александр Зайцев

Кто станет новым тренером "Автомобилиста"?