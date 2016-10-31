Андрей Разин заявил "ОГ", что рад своему увольнению
31 октября 2016, 13:23 / Спорт
Андрей Разин был уволен с поста главного тренера "Автомобилиста".
В нынешнем сезоне "шофёры" идут за пределами зоны плей-офф, и именно в связи с "неудовлетворительными спортивными результатами первой части регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги" руководство клуба приняло решение расстаться с Разиным и его тренерским штабом.
Сам наставник в разговоре с "ОГ" был немногословен.
- Я не хочу никак комментировать своё увольнение. Единственное, что я могу сказать - я рад этому. И да, для меня это было ожидаемо, - сказал Разин "ОГ".
Имя нового главного тренера "Автомобилиста" станет известно 1 ноября.
Напомним, в субботу "Автомобилист" разгромно уступил "Ак барсу" - со счётом 0:5.
Вместе с Разиным (крайний справа) уйдут все его помощники. Фото: Александр Зайцев