Новым тренером "Автомобилиста" может стать Владимир Крикунов

По информации газеты «Спорт-Экспресс», новым главным тренером «Автомобилиста» завтра будет назначен 66-летний Владимир Крикунов, в январе этого года уволенный из нижнекамского «Нефтехимика».

«Автомобилист» может стать второй екатеринбургской командой в карьере опытного специалиста — в 1996-1999 годах Крикунов уже работал в Екатеринбурге со «старым» «Автомобилистом», который при нём назывался сначала «Спартак», а потом «Динамо-Энергия».

Владимир Крикунов. Фото: kirov-portal.ru

Именно Владимир Крикунов помог Павлу Дацюку перейти в казанский «Ак Барс», где тот залечил серьёзную травму и смог выйти на качественно новый уровень.

Владимир Крикунов работал также в казанском "Ак Барсе", московском "Динамо", "Барысе" из Астаны, возглавлял сборные России, Словении, Белоруссии и Казахстана.