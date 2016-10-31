В центре Екатеринбурга ограничили скоростной режим транспорта из-за аварии на сетях Водоканала

Сегодня утром на улице Московской, 1 прорвало трубу. Специалисты Водоканала ограничили скоростной режим автотранспорта на время устранения последствий аварии, сообщили "ОГ" в пресс-службе МУП "Водоканал".

На месте ведутся аварийно-восстановительные работы по замене повреждённого участка водовода, место огорожено. Работают три бригады Водоканала по благоустройству: три экскаватора счищают лёд с проезжей части, три самосвала вывозят его, ведётся отсыпка дороги. Введено ограничение скорости движения транспорта на улицах Московской, Шейнкмана и в Пестеревском переулке", прокомментировали ситуацию в пресс-службе муниципального предприятия.