В здании бывшей земской школы в Екатеринбурге разместится ассоциация "Особые люди"

31 октября 2016, 14:30 / Общество

Врио председателя правительства Свердловской области Алексей Орлов подписал распоряжение о передаче здания бывшей земской школы (угол Малышева и Московской) в безвозмездное пользование ассоциации граждан и организаций для помощи людям с особенностями в развитии и ментальной инвалидностью "Особые люди".

Как сообщает департамент информполитики губернатора, президент этой ассоциации Татьяна Флеганова уже получила ключи от нового помещения.

— Я рада, что нам достались площади именно в этом здании. Оно удобно расположено в самом центре Екатеринбурга. Кроме того, это здание бывшей земской школы, которое изначально создавалось для того, чтобы служить детям и отвечать их потребностям. Наша работа направлена на достижение этих же целей, — прокомментировала Татьяна Флеганова.

Фото: управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области

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