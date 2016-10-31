С начала года уральцы 850 раз жаловались на банки и пункты микрозаймов

С начала 2016 года жители Свердловской области 819 раз обращались с жалобами на банковские учреждения и 33 - на микрофинансовые организации, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- В Управление Роспотребнадзора по Свердловской области за 9 месяцев 2016 года поступило 1194 обращения граждан в области оказания финансовых услуг, из которых 819 составили жалобы на банковские организации, 210 - на страховые компании и 33 - на микрофинансовые организации, - рассказала официальный представитель Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева. - Наиболее часто выявляются навязывание дополнительных платных услуг (комиссии, страхование или иные дополнительные услуги, являющиеся необязательными). При этом банки не прописывают услуги страхования в заявлении о предоставлении потребительского кредита, не учитывают плату за услуги страхования при расчёте полной стоимости кредита и не предоставляют клиенту возможности выбора страховой компании.

Кроме того, в договоры включаются условия, которые просто ущемляют права граждан. Например, банк может самостоятельно списывать средства со счёта клиента, поменять условия договора в одностороннем порядке, ограничить возможность досрочно погасить кредит либо передать персональные данные третьим лицам.

Между тем, на минувшей неделе полиция возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий). Как сообщалось, 9 октября 2016 года около 18:00 в районе улицы Таганской в Екатеринбурге сотрудник одного из коллекторских агентств нанёс пожилой женщине телесные повреждения из-за долга перед микрофинансовой организацией.

Отметим, специальный "антиколлекторский закон" вступит в силу 1 января 2017 года: закон запрещает коллекторам причинять вред должнику, применять физическую силу или угрожать этим, угрожать убийством или причинять вред здоровью, уничтожать или повреждать имущество должника, оказывать психологическое давление, используя выражения и действия, унижающие честь и достоинство должника, а также раскрывать сведения о должнике и его долге третьим лицам.