С начала года уральцы 850 раз жаловались на банки и пункты микрозаймов

31 октября 2016, 15:21 / Общество

С начала 2016 года жители Свердловской области 819 раз обращались с жалобами на банковские учреждения и 33 - на микрофинансовые организации, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 

- В Управление Роспотребнадзора по Свердловской области за 9 месяцев 2016 года поступило 1194 обращения граждан в области оказания финансовых услуг, из которых 819 составили жалобы на банковские организации, 210 - на страховые компании и 33 - на микрофинансовые организации, - рассказала официальный представитель Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева. - Наиболее часто выявляются навязывание дополнительных платных услуг (комиссии, страхование или иные дополнительные услуги, являющиеся необязательными). При этом банки не прописывают услуги страхования в заявлении о предоставлении потребительского кредита, не учитывают плату за услуги страхования при расчёте полной стоимости кредита и не предоставляют клиенту возможности выбора страховой компании.

Кроме того, в договоры включаются условия, которые просто ущемляют права граждан. Например, банк может самостоятельно списывать средства со счёта клиента, поменять условия договора в одностороннем порядке, ограничить возможность досрочно погасить кредит либо передать персональные данные третьим лицам.

Между тем, на минувшей неделе полиция возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий). Как сообщалось, 9 октября 2016 года около 18:00 в районе улицы Таганской в Екатеринбурге сотрудник одного из коллекторских агентств нанёс пожилой женщине телесные повреждения из-за долга перед микрофинансовой организацией.

Отметим, специальный "антиколлекторский закон" вступит в силу 1 января 2017 года: закон запрещает коллекторам причинять вред должнику, применять физическую силу или угрожать этим, угрожать убийством или причинять вред здоровью, уничтожать или повреждать имущество должника, оказывать психологическое давление, используя выражения и действия, унижающие честь и достоинство должника, а также раскрывать сведения о должнике и его долге третьим лицам.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

38 минут назад

Ликвидация аварии на водоводе в центре Екатеринбурга
Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Московской, 1 прорвало трубу. Специалисты Водоканала ограничили движение транспорта и приступили к ликвидации аварии. Наш фоторепортаж с места событий.

28 октября 2016

Эльмира Туканова: «Мы ушли от стереотипа, что в регионе нет ничего, кроме Ганиной Ямы»
В этом году исполнилось пять лет Центру развития туризма Свердловской области, четыре из которых его директором является Эльмира Туканова

28 октября 2016

Павел Крашенинников: «Жене читал книгу вслух»
Вчера в Уральском государственном юридическом университете глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников презентовал свою книгу

28 октября 2016

Состязание лаек по белке
В Ревде прошли первые после 12-летнего перерыва состязания охотничьих лаек по белке.

28 октября 2016

В жанре гротеска
Сцены охоты в искусстве были популярны во все времена. Мужчин-добытчиков изображали на античных мозаиках, средневековых картинах и работах живописцев XVIII, XIX веков. Любили этот сюжет и русские творцы, например, знаменитый художник Василий Перов в 1871 году написал картину «Охотники на привале».

28 октября 2016

Где лучше клюёт?
Сергей Поляков из Екатеринбурга трудится программистом, а свободное от работы время посвящает рыбалке. С удочкой он объехал не только Средний Урал и соседние регионы: каждое лето Сергей с друзьями отправляется на Волгу. Мы попросили его рассказать о самых рыбных местах и поделиться хитростями рыбацкого дела.

28 октября 2016

В Богдановичском заказнике установлена памятная стела
Сегодня на въезде в село Бараба близ Богдановича состоится торжественное открытие стелы с мемориальной доской в память о бывшем начальнике управления охотничье-промыслового хозяйства при Свердловском облисполкоме Анатолии Андреевиче Киселёве.

28 октября 2016

Обществу военных охотников исполнилось 95 лет
Реввоенсовет в 1921 году поставил перед командующими округами задачу — привлечь рядовой и начальствующий состав к участию в коллективной охоте. В приказе указывалось, что «охота развивает качества, необходимые пешему разведчику».

28 октября 2016

Конкурс «ОГ»
Охотничьи байки.

28 октября 2016

Лайки и белки
В Ревде прошли первые после 12-летнего перерыва состязания охотничьих лаек по белке.

Последние новости
Что было раньше