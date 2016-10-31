Областной маткапитал теперь можно тратить на реабилитацию детей-инвалидов

31 октября 2016, 15:47 / Общество

Правительство Свердловской области утвердило порядок распоряжения средствами областного маткапитала для реабилитации детей-инвалидов.

Соответствующее постановление регионального кабинета министров опубликовано на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Напомним, ранее на эти же цели разрешили расходовать федеральный материнский капитал. Сейчас же решение принято по региональным выплатам. Средства из маткапитала можно тратить на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Как уточнили в пресс-службе министерства социальной политики Свердловской области, на сегодняшний день размер материнского капитала при рождении второго ребёнка составляет более 121 тыс. рублей, а в том случае, когда родилась тройня - свыше 182 тыс. рублей.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

3 минуты назад

Верховный суд разрешил требовать компенсацию за незаконные штрафы
Теперь за незаконное постановление о штрафе за нарушение правил дорожного движения водитель вправе требовать компенсацию морального ущерба с властей, сообщает «Российская газета»

16 минут назад

Каково жить без мяса?
Сегодня, 1 ноября, во всём мире отмечают День вегана*

2 часа назад

Ликвидация аварии на водоводе в центре Екатеринбурга
Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Московской, 1 прорвало трубу. Специалисты Водоканала ограничили движение транспорта и приступили к ликвидации аварии. Наш фоторепортаж с места событий.

28 октября 2016

Эльмира Туканова: «Мы ушли от стереотипа, что в регионе нет ничего, кроме Ганиной Ямы»
В этом году исполнилось пять лет Центру развития туризма Свердловской области, четыре из которых его директором является Эльмира Туканова

28 октября 2016

Павел Крашенинников: «Жене читал книгу вслух»
Вчера в Уральском государственном юридическом университете глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников презентовал свою книгу

28 октября 2016

Состязание лаек по белке
В Ревде прошли первые после 12-летнего перерыва состязания охотничьих лаек по белке.

28 октября 2016

В жанре гротеска
Сцены охоты в искусстве были популярны во все времена. Мужчин-добытчиков изображали на античных мозаиках, средневековых картинах и работах живописцев XVIII, XIX веков. Любили этот сюжет и русские творцы, например, знаменитый художник Василий Перов в 1871 году написал картину «Охотники на привале».

28 октября 2016

Где лучше клюёт?
Сергей Поляков из Екатеринбурга трудится программистом, а свободное от работы время посвящает рыбалке. С удочкой он объехал не только Средний Урал и соседние регионы: каждое лето Сергей с друзьями отправляется на Волгу. Мы попросили его рассказать о самых рыбных местах и поделиться хитростями рыбацкого дела.

28 октября 2016

В Богдановичском заказнике установлена памятная стела
Сегодня на въезде в село Бараба близ Богдановича состоится торжественное открытие стелы с мемориальной доской в память о бывшем начальнике управления охотничье-промыслового хозяйства при Свердловском облисполкоме Анатолии Андреевиче Киселёве.

28 октября 2016

Обществу военных охотников исполнилось 95 лет
Реввоенсовет в 1921 году поставил перед командующими округами задачу — привлечь рядовой и начальствующий состав к участию в коллективной охоте. В приказе указывалось, что «охота развивает качества, необходимые пешему разведчику».

Последние новости
Что было раньше