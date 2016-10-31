Областной маткапитал теперь можно тратить на реабилитацию детей-инвалидов

Правительство Свердловской области утвердило порядок распоряжения средствами областного маткапитала для реабилитации детей-инвалидов.

Соответствующее постановление регионального кабинета министров опубликовано на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Напомним, ранее на эти же цели разрешили расходовать федеральный материнский капитал. Сейчас же решение принято по региональным выплатам. Средства из маткапитала можно тратить на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.