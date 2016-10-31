Победителя "Большой книги" объявят 6 декабря

31 октября 2016, 16:05 / Культура

Лауреаты крупнейшей литературной премии «Большая книга» за 2016 год будут объявлены на торжественной церемонии 6 декабря. На победу в конкурсе претендуют 11 авторов, среди которых - два уральца - Анна Матвеева и Алексей Иванов

Напоминаем, что Анна Матвеева номинирована за роман "Завидное чувство Веры Стениной", а Алексей Иванов - за книгу "Ненастье". Также одним из главных претендентов на награду является Леонид Юзефович с книгой под названием "Зимняя дорога". 

 Судьбу премии решает Совет экспертов, состоящий из 110 специалистов.

Читайте также наше интервью с генеральным директором Национальной литературной премии «Большая книга», соучредителем Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру» и директором Центра поддержки отечественной словесности Георгием Урушадзе.

Также 6 декабря назовут лучших в номинации "Приз зрительских симпатий", проголосовать за понравившуюся книгу можно на сайте премии. 

Призовой фонд "Большой книги" составляет три миллиона рублей, второй — полтора миллиона, третьей — миллион.

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