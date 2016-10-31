Красноуральский химзавод устроил распродажу имущества

Красноуральский химический завод выставил на торги два своих здания, электрическую сеть и плотину на реке Салда.

Напомним, во времена Советского Союза это предприятие производило взрывчатку. А в марте нынешнего года оно пережило сильный пожар.

Судя по информации, размещённой на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротсве, торги состоятся 2 декабря 2016 года. Имущество продаётся четырьмя лотами. Начальная цена за здание заводоуправления площадью 779,6 кв.м. равна 1,35 млн рублей, за второе здание площадью 2418,4 кв. м. — 2,58 млн рублей, за электросеть вместе с оборудованием — 10,23 млн рублей, за плотину на реке Салда вместе с двумя прилегающими к ней зданиями — 8,42 млн рублей.