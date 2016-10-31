Красноуральский химзавод устроил распродажу имущества

31 октября 2016, 16:37 / Экономика

Красноуральский химический завод выставил на торги два своих здания, электрическую сеть и плотину на реке Салда.

Напомним, во времена Советского Союза это предприятие производило взрывчатку. А в марте нынешнего года оно пережило сильный пожар.

Судя по информации, размещённой на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротсве, торги состоятся 2 декабря 2016 года. Имущество продаётся четырьмя лотами. Начальная цена за здание заводоуправления площадью 779,6 кв.м. равна 1,35 млн рублей, за второе здание площадью 2418,4 кв. м. — 2,58 млн рублей, за электросеть вместе с оборудованием — 10,23 млн рублей, за плотину на реке Салда вместе с двумя прилегающими к ней зданиями — 8,42 млн рублей.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Экономика

5 часов назад

Открытие Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2016
Церемония открытия Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2016 состоялась на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Фоторепортаж.

28 октября 2016

Строительные «полуфабрикаты»
Сдачу детских садов в разных муниципалитетах срывают одни и те же подрядчики

26 октября 2016

Бродовцам после запуска газопровода раздали обогреватели
В горноуральском селе Бродово, в котором 250 подворий, коммунальная реформа оставила местных жителей без тепла. В селе построили небольшую модульную котельную для соцобъектов, а жилые дома решили перевести на автономное отопление природным газом. Однако на момент выхода номера к газопроводу подключили всего 9 квартир. Остальным пока приходится отапливать жильё печами или электро­обогревателями.

26 октября 2016

МУГИСО объявит «второй первый» аукцион по размещению рекламных конструкций в Екатеринбурге
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) готовится к проведению нового аукциона для отбора компаний, которые смогут устанавливать свои щиты вдоль Новокольцовского тракта. По данным «ОГ», ведомство не намерено подавать заявление в суд, чтобы оспорить решение территориального Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС), которое отменило результаты первого аукциона, проведённого по новым правилам.

26 октября 2016

В Екатеринбурге может закрыться гипермаркет «СтройАрсенал»
В Екатеринбурге в ближайшее время может закрыться гипермаркет «СтройАрсенал», расположенный на улице Альпинистов, 85.

24 октября 2016

До конца 2016 года в России закроют пункты коллективного доступа в Интернет
СОЧИ. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров на заседании Совета по региональной информатизации в Сочи заявил, что из-за нехватки финансирования прекратят работу пункты коллективного доступа в Интернет в городах численностью более 50 тысяч человек.

24 октября 2016

Козицын и Емельянов получили 1 млн рублей за создание музея в Верхней Пымше
Создатели музея военной техники «Боевая слава Урала» гендиректор ООО «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын и директор музея военной техники АО «Уралэлектромедь» Александр Емельянов получили ежегодную премию в области туризма.

24 октября 2016

Объём закупки электроэнергии из России провинцией Хэйлунцзян превысил 20 миллиардов киловатт-часов
С 1 июля 1992 года по октябрь 2016 года объём перетока электро-энергии из России в китайскую провинцию Хэйлунцзян составил 20,097 миллиарда киловатт-часов, сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика».

21 октября 2016

Вместо дорог — «Носорог»
Руководители уральской госкомпании «Корпорация развития» обвиняются в хищении миллиарда рублей

21 октября 2016

Бизнесменов растят, как цыплят
В девяти бизнес-инкубаторах Среднего Урала работает больше 170 предпринимателей.

Последние новости
Что было раньше