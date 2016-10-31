С начала года в пожарах частных домов на Среднем Урале погибли 113 человек

Минувшие выходные были омрачены трагическим происшествием в Волчанске: в субботу, 29 октября, на улице Шевченко при пожаре частного дома погибли трое детей в возрасте от 11 месяцев до 14 лет. По основной версии следственных органов, причиной возгорания стала неисправность либо неправильная эксплуатация печного отопления.

Между тем частные дома в различных населённых пунктах Свердловской области с начала года загорались 638 раз. Погибли при пожарах 113 человек, из них 11 детей. Пожарные поясняют: отопительные печи в частных домах в списке причин возгораний стоят лишь на третьем месте - после неисправностей электропроводки и электрооборудования.

- Работа по информированию граждан ведётся в ежедневном режиме на постоянной основе, - прокомментировали ситуацию в Главном управлении МЧС по Свердловской области. - В профилактической работе задействованы пожарные инспекторы государственного пожарного надзора, курсанты Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России, представители местных отделений Всероссийского добровольного пожарного общества. К проведению совместных профилактических мероприятий привлекаются сотрудники полиции, представители органов самоуправления, социальные работники.

А вот что касается контроля за противопожарной обстановкой в частных жилищах, то тут, как ни странно, бессильны и пожарные, и полиция: на основании статьи 51 Конституции РФ граждане запросто могут не пустить гостей в дом - жилище неприкосновенно. Поэтому ни о каких массовых рейдах по контролю за состоянием печного или электрического оборудования в частном секторе речи быть не может. Это попросту противозаконно. Домовладелец не обязан никого пускать к себе в жилище и сам должен следить за противопожарным состоянием. Результаты такого положения дел видны сразу.