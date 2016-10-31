Свердловские предприятия оштрафованы на 1,17 миллиона рублей
31 октября 2016, 18:04 / Общество
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области за 2016 год наложило на руководителей предприятий 96 штрафов.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, общая сумма штрафов достигла 1,17 млн рублей. Руководители различных предприятий наказаны за пренебрежение санитарно-гигиеническими нормами по созданию здорового микроклимата на рабочих местах.
Речь идёт о том, что сотрудникам этих организаций приходилось трудиться в слишком холодных или, наоборот, жарких помещениях, либо в цехах, где ощущалась локальная вибрация от неправильно установленной техники.