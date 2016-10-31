В Екатеринбурге пройдёт второй день Чемпионата WorldSkills Hi-Tech

1 ноября в 10:00 в МВЦ "Екатеринбург–ЭКСПО" пройдёт второй день Чемпионата WorldSkills Hi-Tech. Предусмотрена обширная деловая программа и мероприятия для СМИ:

10:00–11:30, 4-й павильон, зал пленарных заседаний.

Пленарное заседание "Кадровая индустриализация: даёшь промышленный рост!" с участием: помощника Президента РФ Андрея Белоусова, заместителя председателя Правительства РФ Ольги Голодец, министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, врио председателя правительства Свердловской области Алексея Орлова, заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова, заместителя министра труда и социальной защиты РФ Любови Ельцовой, генерального директора Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия" Роберта Уразова, директора направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрия Пескова.

11:30-11:50

Пресс-подход. Место проведения: Пресс-холл у входа в пресс-центр

Андрей Белоусов, помощник Президента Российской Федерации

Ольга Васильева, министр образования и науки РФ

Андрей Никитин, генеральный директор АСИ

Роберт Уразов, генеральный директор Союз "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия"

11:50 – 12:05, пресс-центр

Подписание соглашения о партнёрстве

Александр Браверман, генеральный директор АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства"

Роберт Уразов, генеральный директор союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия"

В присутствии Андрея Белоусова, помощника Президента Российской Федерации, врио председателя правительства Свердловской области Алексея Орлова.

12:05-13:10

Осмотр площадки соревнований спикерами пленарного заседания.

Автобус для СМИ отправится от резиденции губернатора Свердловской области (ул.Горького, 21/23) в 8:50.