В Екатеринбурге пройдёт второй день Чемпионата WorldSkills Hi-Tech

31 октября 2016, 16:59

1 ноября в 10:00  в МВЦ "Екатеринбург–ЭКСПО" пройдёт второй день Чемпионата WorldSkills Hi-Tech. Предусмотрена обширная деловая программа и мероприятия для СМИ:

10:00–11:30, 4-й павильон, зал пленарных заседаний.

Пленарное заседание "Кадровая индустриализация: даёшь промышленный рост!" с участием: помощника Президента РФ Андрея Белоусова, заместителя председателя Правительства РФ Ольги Голодец, министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, врио председателя правительства Свердловской области Алексея Орлова, заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова, заместителя министра труда и социальной защиты РФ Любови Ельцовой, генерального директора Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия" Роберта Уразова, директора направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрия Пескова.

11:30-11:50

Пресс-подход. Место проведения: Пресс-холл у входа в пресс-центр

  • Андрей Белоусов, помощник Президента Российской Федерации
  • Ольга Васильева, министр образования и науки РФ
  • Андрей Никитин, генеральный директор АСИ
  • Роберт Уразов, генеральный директор Союз "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия"

11:50 – 12:05, пресс-центр

Подписание соглашения о партнёрстве

  • Александр Браверман, генеральный директор АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства"
  • Роберт Уразов, генеральный директор союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия"

В присутствии Андрея Белоусова, помощника Президента Российской Федерации, врио председателя правительства Свердловской области Алексея Орлова.

12:05-13:10

Осмотр площадки соревнований спикерами пленарного заседания.

Автобус для СМИ отправится от резиденции губернатора Свердловской области (ул.Горького, 21/23) в 8:50.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше